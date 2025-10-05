В Нижнем Новгороде усилят контроль за работой валидаторов в автобусах

«Работа оборудования в хвостовой части салона — это важнейший элемент комфорта. Перевозчики обязаны обеспечить его бесперебойное функционирование и своевременно устранять сбои. Условия контрактов с перевозчиками напрямую обязывают их иметь исправный терминал в каждом транспортном средстве. Люди должны быть уверены, что смогут оплатить проезд без затруднений, вне зависимости от того, с какой двери они заходят. Если эти обязательства не будут исполняться, на маршрутах могут быть привлечены другие перевозчики».