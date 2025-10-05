Самозанятым в Тюмени рассказали, как открыть бизнес

Слушателями образовательного курса стали 30 человек. На занятиях они узнали, как генерировать бизнес-идеи, формировать команду и многое другое. Также им рассказали о маркетинге, в том числе цифровом, предпринимательском праве и управлении финансами. Все участники успешно завершили программу обучения и получили соответствующие сертификаты.