Самозанятым в Тюмени рассказали, как открыть бизнес

Им объяснили, как генерировать идеи, управлять финансами и формировать команду.

Занятия для самозанятых «Открой свое дело» провели в Тюмени в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.

Слушателями образовательного курса стали 30 человек. На занятиях они узнали, как генерировать бизнес-идеи, формировать команду и многое другое. Также им рассказали о маркетинге, в том числе цифровом, предпринимательском праве и управлении финансами. Все участники успешно завершили программу обучения и получили соответствующие сертификаты.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.