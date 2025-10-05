Небо над Казахстаном озарит суперлуние 7 октября

Но это не всё, чем удивит октябрь. Уже через несколько дней после суперлуния Луна продолжит путешествие по небу и создаст эффектные сочетания с другими планетами. Так, 13 октября она окажется рядом с Юпитером, а 19 октября — с Венерой на утреннем небосклоне. Эти дни обещают стать настоящим подарком для любителей астрономии и просто романтиков, неравнодушных к ночным видам.