Небо над Казахстаном озарит суперлуние 7 октября

В ночь на 7 октября казахстанцы смогут наблюдать одно из самых красивых небесных явлений — суперлуние, пишет интернет-портал El.kz.

Источник: EL.kz

В этот день Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние и будет казаться заметно крупнее и ярче обычного.

Астрономы поясняют: суперлуние происходит, когда момент полнолуния совпадает с положением Луны в перигее — точке орбиты, где она ближе всего к Земле. В результате естественный спутник выглядит особенно внушительно и сияет мягким серебристым светом, освещая ночное небо почти как уличные фонари.

Жители Казахстана смогут увидеть суперлуние невооружённым глазом — достаточно выйти на улицу после захода Солнца и найти на восточном горизонте большую яркую Луну. Лучшее время для наблюдения — с вечера 6 октября до раннего утра 7-го.

Но это не всё, чем удивит октябрь. Уже через несколько дней после суперлуния Луна продолжит путешествие по небу и создаст эффектные сочетания с другими планетами. Так, 13 октября она окажется рядом с Юпитером, а 19 октября — с Венерой на утреннем небосклоне. Эти дни обещают стать настоящим подарком для любителей астрономии и просто романтиков, неравнодушных к ночным видам.

Специалисты советуют наблюдать явление подальше от городских огней — в парке, за городом или хотя бы на открытой площадке с минимальной засветкой. При желании можно вооружиться биноклем или фотоаппаратом: суперлуние — отличная возможность сделать атмосферные кадры.

Так что, если погода позволит, 7 октября стоит просто поднять глаза к небу — и увидеть, как яркая осенняя Луна превращает ночь в поэтичное зрелище.