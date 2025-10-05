Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минприроды Беларуси сказало про запрет собирать шишки в лесу без разрешения

Белорусов предупредили о запрете на сбор шишек в лесу.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили собирать шишки в лесах без разрешения, пишет телеграм-канал «Беловежская пуща».

Речь идет о сборе шишек пихты белой — редкого реликтового растения первой категории охраны. Шишки этого вечнозеленого растения запрещено собирать без соответствующего разрешения, которое выдается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Поэтому собирать семена пихты белой просто так в лесу нельзя. Дерево занесено в Красную книгу, а единственное естественное место ее произрастания расположено в урочище Тисовик в Беловежской пуще.

Собирать шишки белой пихты в лесу разрешают только для сохранения ее популяции. Это делают специалисты, получающие особое разрешение от Минприроды. В 2025-м такой документ был получен национальным парком «Беловежская пуща».

Сбор шишек пихты белой в Беларуси строго запрещен. Фото: телеграм-канал «Беловежская пуща».

Семена из собранных шишек затем высеют в лесном питомнике нацпарка, чтобы после сеянцы использовать для сохранения популяции пихты.

Во всех других случаях белорусам нельзя собирать в лесу шишки этого дерева.

Между тем Минсвязи сказало, что белорусы массово переходят на базовый тариф: «За полгода более 70 тысяч абонентов».