Аварийные службы Минска и экологи ищут виновных в сбросе сточных вод в Свислочь

Экологи прокомментировали сброс сточных вод в Свислочь в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске аварийные службы и экологи ищут виновных в сбросе сточных вод в Свислочь, сообщает «Мiнская праўда».

Как прокомментировали в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, на данный момент проводится проверка по факту слива сточных вод в Свислочь. Изначально видео, как происходит сброс загрязненных сточных вод в реку Свислочь, появилось в соцсетях.

Когда о ролике стало известно службам, на место выехал председатель комитета Александр Драгун. Также специалистами были взяты пробы воды в нескольких точках: в месте предполагаемого сброса, а также выше и ниже по течению.

— Случаев гибели рыбы не зафиксировано, — прокомментировали экологи.

Кроме того, чтобы установить источник загрязнения и виновных в инциденте, аварийными службами обследуется выпускной коллектор и прилегающие стройплощадки.

— Сброс сточных вод уже прекращен, — подчеркнули в ведомстве.