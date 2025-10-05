Совмин упростил перенос номеров белорусов в сеть другого мобильного оператора

Так, в Правилах оказания услуг электросвязи вторая часть пункта 57 изложена в новой редакции. По ней абонент, который не имеет долгов перед своим текущим оператором, может обратиться с заявлением к другой сотовой сети до 14.00 текущих суток с заявлением о переносе номера, и он «должен быть перенесен до истечения этих суток».