Совмин упростил перенос номеров белорусов в сеть другого мобильного оператора

Правительство упростило перенос номеров в сеть другого мобильного оператора.

Источник: Комсомольская правда

Совет министров упростил перенос номеров белорусов в сеть другого мобильного оператора. Об этом говорится в постановлении правительства № 540, опубликованном на Национальном правовом портале. Документ гласит о мерах по реализации указа президента страны от 1 апреля 2025 года № 139.

Так, в Правилах оказания услуг электросвязи вторая часть пункта 57 изложена в новой редакции. По ней абонент, который не имеет долгов перед своим текущим оператором, может обратиться с заявлением к другой сотовой сети до 14.00 текущих суток с заявлением о переносе номера, и он «должен быть перенесен до истечения этих суток».

«В случае обращения после 14.00 текущих суток срок обработки заявления оператором-донором не должен превышать 24 часов с момента подачи абонентом оператору-реципиенту такого заявления», — отмечается в постановлении.