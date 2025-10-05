Какая погода будет в Казахстане 6 октября

АЛМАТЫ, 5 окт — Sputnik. На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь с прохождением атмосфеных фронтальных разделов на севере республики ожидаются осадки (дождь, снег), на западе-небольшой дождь. На западе, юге страны ожидается усиление ветра, на севере, юге — туман, на юге — пыльная буря.