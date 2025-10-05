Ричмонд
Какая погода будет в Казахстане 6 октября

АЛМАТЫ, 5 окт — Sputnik. На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь с прохождением атмосфеных фронтальных разделов на севере республики ожидаются осадки (дождь, снег), на западе-небольшой дождь. На западе, юге страны ожидается усиление ветра, на севере, юге — туман, на юге — пыльная буря.

Источник: Sputnik

В западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, в центре Жетысуской области ожидаются заморозки 1−5 градуса.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей, на востоке Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Улытауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в мегаполисах

  • Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 8−10 тепла.
  • Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 8−10 тепла.
  • Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 8−10 тепла.