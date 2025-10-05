Какая погода будет в Казахстане 6 октября

В западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, в центре Жетысуской области ожидаются заморозки 1−5 градуса.
На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей, на востоке Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, на севере, юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Улытауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
- Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 8−10 тепла.
- Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 8−10 тепла.
- Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 8−10 тепла.