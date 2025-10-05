В Саратове состоялся региональный форум по воспитанию детей

Форум «Новая философия воспитания: горизонты развития Саратовской области» состоялся 27 сентября на базе гимназии № 7 им. К. Д. Ушинского в Саратове по национальному проекту «Молодежь и дети». В мероприятии приняли участие более 500 педагогов, сообщили в министерстве образования региона.
На форуме провели мотивационную сессию «Воспитание начинается с меня». Также было организовано интенсивное обучение, посвященное современным подходам в работе с детьми. Особое внимание на мероприятии уделили вопросам формирования критического мышления и развития профессиональных компетенций у педагогических работников.
«Мы понимаем, насколько важно воспитание детей и подростков для формирования гармонично развитого поколения. Современные реалии требуют новых подходов, инноваций и готовности адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Наша задача — обеспечить нашим детям достойное будущее, создать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка и поддержать развитие компетенций», — отметил заместитель министра образования региона Никита Вдовин.
Также на форуме обсудили, как можно повысить самооценку у детей. Участники встречи предложили использовать для этого различные внеклассные мероприятия, например, творческие и спортивные.
Во время форума также прошла региональная акция «Сундук храбрости». Она была посвящена сбору литературы и канцелярских принадлежностей для детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.