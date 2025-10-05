Ричмонд
В Челябинской области выбрали лучшие госпаблики

Также были определены лидеры среди администраторов онлайн-страниц ведомств и учреждений в соцсетях.

Итоги ежегодного регионального конкурса на лучшие госпаблики подвели в Челябинской области. Официальные страницы ведомств и учреждений создают и развивают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате губернатора и правительства Южного Урала.

Уточним, что всего в этом году на конкурс были поданы 232 заявки. Эксперты оценивали частоту публикаций, качество визуального контента и текстов, а также уровень вовлеченности аудитории.

Конкурс проходил по 10 номинациям. Больше всего участников боролись за звание лучшего специалиста по ведению официальных пабликов учреждений дошкольного и общего образования. С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.