Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сибае на 102-м году умерла последний ветеран Великой Отечественной войны

В Сибае умерла последний ветеран ВОВ.

Источник: Комсомольская правда

В Сибае на 102-м году жизни скончалась Самига Рысбаева, последний ветеран Великой Отечественной войны. Она родилась в 1923 году в деревне Янзигитово. В 1942 году была призвана в армию и служила авиамехаником и укладчицей парашютов в 637-м авиаполку. В составе своего полка она прошла боевой путь по Украине, Польше и Чехословакии, где и встретила Победу.

После демобилизации в 1945 году Самига Рысмухаметовна работала на военном заводе в Медногорске, а затем на Сибайском руднике. Ее ратный труд был отмечен орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.