В Сибае на 102-м году умерла последний ветеран Великой Отечественной войны

В Сибае на 102-м году жизни скончалась Самига Рысбаева, последний ветеран Великой Отечественной войны. Она родилась в 1923 году в деревне Янзигитово. В 1942 году была призвана в армию и служила авиамехаником и укладчицей парашютов в 637-м авиаполку. В составе своего полка она прошла боевой путь по Украине, Польше и Чехословакии, где и встретила Победу.
После демобилизации в 1945 году Самига Рысмухаметовна работала на военном заводе в Медногорске, а затем на Сибайском руднике. Ее ратный труд был отмечен орденом Отечественной войны II степени и медалями.
