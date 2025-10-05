В Ростове портной может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц

В Ростове портной может заработать от 45 до 150 тысяч рублей в месяц. В Москве заплатанный максимум по этой специальности — 200 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 190 тысяч.
В донской столице минимальный оклад — 45 до 55 тыс. рублей, обещают сотруднику со средним профессиональным образованием, знанием ассортимента и свойств швейных материалов и фурнитуры, методов и приемов пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки швейных изделий. Из возможных пожеланий к кандидату может стать опыт работы на швейном производстве от полугода.
От 55 до 65 тыс. рублей предлагают соискателю с такими же навыками, но со стажем работы от года.
От 65 до 100 тыс. рублей может зарабатывать кандидат с наличием квалификационного удостоверения портного или швеи IV разряда, навыками вплетения вставок, расшивки швов, работы на специальных машинах, обладающий высокой скоростью и аккуратностью пошива и стажем работы на производстве от трех лет.
— На самую высокую зарплату, от 100 до 150 тыс. рублей, может рассчитывать специалист с наличием квалификационного удостоверения портного или швеи V—VI разряда, навыками выполнения сложных операций по пошиву на машинах и вручную и стажем работы на швейном производстве от 5 лет, — пришли к выводам аналитики сервиса SuperJob.
