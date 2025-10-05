Беларусь получит новый морской путь через пакистанские порты уже с 24 октября, сообщает Белорусская ассоциация международных автоперевозчиков. Соглашение между республикой и Пакистаном, которое регулирует международные автоперевозки.
Как пишет transinfo.by, соглашение не только создаст условия организации регулярных грузо- и пассажирских автомобильных перевозок (как между странами, так и в части транзита), но и даст Беларуси альтернативный морской путь через порты Пакистана.
«Соглашение предусматривает взаимные льготы для перевозчиков, включая освобождение от таможенных пошлин, налогов и сборов, связанных с использованием транспортных средств», — отмечает источник.
Также указанное соглашение активизирует создание нового транспортного коридора из Беларуси через Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан в Пакистан". Он соединяет Юго-Восточную Азию и Европу.
