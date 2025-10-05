Для школьников из Отрадного в Ленобласти провели экологический урок

На занятии детям рассказали о системе раздельного накопления мусора. Также им объяснили, как каждый из них может самостоятельно внести вклад в защиту окружающей среды. В конце занятия ребята закрепили свои знания, поучаствовав в эковикторине. Все они получили от администрации Кировского муниципального района в качестве подарка канцелярские принадлежности из переработанного пластика.