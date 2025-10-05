Ричмонд
Для школьников из Отрадного в Ленобласти провели экологический урок

В конце занятия им подарили канцелярские принадлежности из переработанного пластика.

Экологический урок провели для шестиклассников из города Отрадного в Ленинградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете региона по обращению с отходами.

На занятии детям рассказали о системе раздельного накопления мусора. Также им объяснили, как каждый из них может самостоятельно внести вклад в защиту окружающей среды. В конце занятия ребята закрепили свои знания, поучаствовав в эковикторине. Все они получили от администрации Кировского муниципального района в качестве подарка канцелярские принадлежности из переработанного пластика.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.