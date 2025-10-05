Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесменов из Тюменской области приглашают посетить Заводоуковский округ

Во время промышленного инвестиционного тура они узнают, какие возможности для расширения и открытия своего дела есть в этом муниципалитете.

Промышленный инвестиционный тур в Заводоуковский округ Тюменской области состоится 7 октября по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Принять участие в нем приглашают бизнесменов, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

«Мы решили в новом формате показать промышленные площадки для бизнес-проектов. Это поможет раскрыть потенциал предприятий, создать удобные условия для инвесторов и упростить реализацию проектов. Двигаемся в соответствии со стратегическими целями Тюменской области — развиваем экономику, поддерживаем бизнес, внедряем новые технологии», — отметил генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Участники тура посетят объекты промышленной инфраструктуры в Заводоуковске и селе Новая Заимка. Они осмотрят площадки, находящиеся в частной и муниципальной собственности, которые можно использовать для расширения существующего или открытия нового бизнеса. Форма регистрации на участие в туре размещена по ссылке. Там же можно ознакомиться с программой поездки.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.