Бизнесменов из Тюменской области приглашают посетить Заводоуковский округ

Промышленный инвестиционный тур в Заводоуковский округ Тюменской области состоится 7 октября по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Принять участие в нем приглашают бизнесменов, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
«Мы решили в новом формате показать промышленные площадки для бизнес-проектов. Это поможет раскрыть потенциал предприятий, создать удобные условия для инвесторов и упростить реализацию проектов. Двигаемся в соответствии со стратегическими целями Тюменской области — развиваем экономику, поддерживаем бизнес, внедряем новые технологии», — отметил генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.
Участники тура посетят объекты промышленной инфраструктуры в Заводоуковске и селе Новая Заимка. Они осмотрят площадки, находящиеся в частной и муниципальной собственности, которые можно использовать для расширения существующего или открытия нового бизнеса. Форма регистрации на участие в туре размещена по ссылке. Там же можно ознакомиться с программой поездки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.