Бизнесменов из Тюменской области приглашают посетить Заводоуковский округ

Участники тура посетят объекты промышленной инфраструктуры в Заводоуковске и селе Новая Заимка. Они осмотрят площадки, находящиеся в частной и муниципальной собственности, которые можно использовать для расширения существующего или открытия нового бизнеса. Форма регистрации на участие в туре размещена по ссылке. Там же можно ознакомиться с программой поездки.