В Челябинске пройдет кинофестиваль «Надежда»

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского кинофестиваля «Надежда» состоится во Дворце культуры железнодорожников 7 октября, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Проведение мероприятий культурного характера соответствует задачам национального проекта «Семья».
Уточним, основная миссия кинофестиваля «Надежды» — помочь в обретении нового смысла жизни тем, кто однажды преступил закон. Большинство киноработ авторов посвящены идее того, что в местах лишения свободы есть место любви, прощению, покаянию и стремлению измениться в лучшую сторону.
В 2025 году в проекте принимают участие 114 исправительных учреждений из 65 субъектов России. В качестве почетных гостей на церемонии награждения победителей будут присутствовать уполномоченные по правам человека, представители органов государственной власти, общественных организаций, студенты вузов, а также родственники осужденных. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.
На протяжении нескольких месяцев в исправительных колониях профессиональные артисты помогали осужденным создать вокальные и хореографические номера, проводили различные мастер-классы. В результате фильмы оценивало жюри, в состав которого вошли профессиональные режиссеры и общественные деятели. Они определили 4 лучшие работы, которые будут награждены.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.