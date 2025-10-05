В поселке Радищево Саратовской области открыли модульный ФАП

Модульный фельдшерско- акушерский пункт открыли в поселке Радищево Новоузенского района Саратовской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Его построили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Для работы фельдшерско-акушерского пункта закуплено современное оборудование, а в составе ФАПа расположился кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, прививочный кабинет, смотровой кабинет, аптечный пункт по розничной торговле лекарственными препаратами, санитарные помещения», — рассказала Елена Акатова, главный врач Новоузенской районной больницы, с которой относится ФАП. Теперь более 550 жителей населенного пункта, включая 115 детей, смогут получать первичную медицинскую помощь в надлежащих условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.