Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Радищево Саратовской области открыли модульный ФАП

Первичную медицинскую помощь там будут получать более 550 жителей населенного пункта.

Модульный фельдшерско- акушерский пункт открыли в поселке Радищево Новоузенского района Саратовской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Его построили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Для работы фельдшерско-акушерского пункта закуплено современное оборудование, а в составе ФАПа расположился кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, прививочный кабинет, смотровой кабинет, аптечный пункт по розничной торговле лекарственными препаратами, санитарные помещения», — рассказала Елена Акатова, главный врач Новоузенской районной больницы, с которой относится ФАП. Теперь более 550 жителей населенного пункта, включая 115 детей, смогут получать первичную медицинскую помощь в надлежащих условиях.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.