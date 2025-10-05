В Семилукском районе Воронежской области прошла акция «Родные берега»

Берег реки Дон у Центрального парка в Семилукском районе Воронежской области отчистили в ходе региональной акции «Родные берега», сообщили в районной администрации. Проект благоустройства прибрежной территории стал победителем X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Мероприятие состоялось 26 сентября. Волонтеры, школьники, представители некоммерческих организаций и государственных учреждений, всего около 150 человек, привели в порядок берег реки Дон у Центрального парка перед наступлением зимы. Им удалось собрать более 3 тонн мусора. Уточним, к реализации проекта благоустройства прибрежной зоны планируют приступить уже в следующем году.
«Начинаем подготовку к зимнему периоду. В течение октября в городских и сельских поселениях пройдет месячник по благоустройству. А сегодня там уже были организованы первые санитарные дни. В порядок планируем привести общественные пространства, скверы и другие зеленые зоны, а также территории предприятий, социальных учреждений», — рассказал глава администрации Семилукского района Максим Зацепин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.