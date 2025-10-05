В Семилукском районе Воронежской области прошла акция «Родные берега»

«Начинаем подготовку к зимнему периоду. В течение октября в городских и сельских поселениях пройдет месячник по благоустройству. А сегодня там уже были организованы первые санитарные дни. В порядок планируем привести общественные пространства, скверы и другие зеленые зоны, а также территории предприятий, социальных учреждений», — рассказал глава администрации Семилукского района Максим Зацепин.