Производитель медоборудования из Екатеринбурга расширит линейку товаров

Компания по созданию медицинского оборудования «Фотек» к концу года с господдержкой запустит новую производственную линию в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Помощь предприятиям, работающим в медицинской среде, осуществляется в соответствии с нацпроектом «Новые технологии сбережения здоровья».
«Фотек» планирует до конца года запустить производство одноразовых электродов — это специальные проводники между кожей и аппаратом для проведения электрокардиографии. Они фиксируют электрические импульсы и передают их на устройство, создающее кардиограмму.
«В нашем регионе работают немало медицинских производств, конкурентоспособных на российском и международных рынках. В части инструментов у медицинских компаний востребованы поручительства, займы и меры содействия экспортной деятельности: участие в выставках, бизнес-миссиях, помощь в сертификации продукции», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.