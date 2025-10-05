В Озерске Челябинской области открылся новый профориентационный проект

9 октября в Озерске состоится общегородское родительское собрание, где представители администрации муниципалитета и градообразующего предприятия расскажут о востребованных специальностях. Также на нем родители и учащиеся смогут ознакомиться с частными компаниями, их продукцией и перспективами трудоустройства, в том числе по договорам на целевое обучение.