В Озерске Челябинской области открылся новый профориентационный проект

Новый профориентационный проект «Атом-полис» начал работать в городе Озерске Челябинской области в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Проект нацелен на повышение уровня образования в муниципалитете и на формирование у молодежи интереса к работе на градообразующем предприятии. В нем участвуют дошкольные учреждения, школы, организации дополнительного образования, Озерский технический колледж (ОзТК) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» («НИЯУ “МИФИ”»). Главным партнером проекта является ведущее предприятия ядерного оружейного комплекса России Производственное объединение «Маяк».
Образовательные организации города разбиты на кластеры. Самый крупный кластер «Маяк» со школой № 30 уже приступил к работе: преподаватели ОзТК ведут уроки технологии, а ученики посещают колледж и институт «НИЯУ “МИФИ”» во время внеурочной деятельности.
9 октября в Озерске состоится общегородское родительское собрание, где представители администрации муниципалитета и градообразующего предприятия расскажут о востребованных специальностях. Также на нем родители и учащиеся смогут ознакомиться с частными компаниями, их продукцией и перспективами трудоустройства, в том числе по договорам на целевое обучение.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.