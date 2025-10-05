Ричмонд
150 тонн сгорело под Слуцком из-за шалости детей с огнем

Под Слуцком 150 тонн сгорело — дети пошалили с огнем.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило о пожаре в поле возле агрогородка Лучники Слуцкого района Минской области.

О пожаре скирды соломы спасатели получили сведения в 15.43 субботы 4 октября. Огонь уничтожил 150 тонн соломы в рулонах.

«Пострадавших нет. Причина пожара — шалость детей с огнем», — констатировали в МЧС,

