150 тонн сгорело под Слуцком из-за шалости детей с огнем

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщило о пожаре в поле возле агрогородка Лучники Слуцкого района Минской области.
О пожаре скирды соломы спасатели получили сведения в 15.43 субботы 4 октября. Огонь уничтожил 150 тонн соломы в рулонах.
«Пострадавших нет. Причина пожара — шалость детей с огнем», — констатировали в МЧС,
