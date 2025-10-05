Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным «Перун» в интервью РИА Новости поделился, что гражданский опыт работы учителем физической культуры и ОБЖ помогает ему в службе.
«Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом», — рассказал он.
По его словам, занятия смешанными единоборствами помогли развить реакцию и выносливость, что оказалось полезным на фронте.
«Она помогает вовремя среагировать. Все, что здесь используется, переносится с гражданского опыта. А потом в гражданке будет переноситься со здешнего опыта. Она всегда взаимозаменяема», — отметил «Перун».
Военнослужащий рассказал также, что следит за судьбой своих бывших учеников.
«Многие мои детки, которых я обучал, уже в университетах, в колледжах учатся. Будет время — будем заново преподавать. Только я уже не в школу пойду, а повыше — в университет, по своей специальности», — заключил он.