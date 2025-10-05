Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский военный рассказал, что помогает ему в зоне СВО

Боец ВС РФ рассказал, что опыт работы учителем физкультуры помогает ему на СВО.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным «Перун» в интервью РИА Новости поделился, что гражданский опыт работы учителем физической культуры и ОБЖ помогает ему в службе.

«Я работал учителем физической культуры и ОБЖ в третьей школе в Краснодарском крае. Сама моя специальность — физическая культура — пригодилась своим здоровьем. То, что я был подготовлен, кроссы уже было не так страшно проходить с бронежилетом», — рассказал он.

По его словам, занятия смешанными единоборствами помогли развить реакцию и выносливость, что оказалось полезным на фронте.

«Она помогает вовремя среагировать. Все, что здесь используется, переносится с гражданского опыта. А потом в гражданке будет переноситься со здешнего опыта. Она всегда взаимозаменяема», — отметил «Перун».

Военнослужащий рассказал также, что следит за судьбой своих бывших учеников.

«Многие мои детки, которых я обучал, уже в университетах, в колледжах учатся. Будет время — будем заново преподавать. Только я уже не в школу пойду, а повыше — в университет, по своей специальности», — заключил он.