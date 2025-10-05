МИД Израиля назвал наглой ложью сообщения о жестоком обращении с Гретой Тунберг

Израиль поместил задержанную активистку Грету Тунберг в камеру с клопами, пишет The Guardian. По информации издания, правозащитница недоедает и страдает обезвоживанием. Кроме того, ее избили и заставили целовать флаг еврейского государства, утверждает Anadolu. МИД Израиля назвал сообщения о жестоком обращении с Тунберг и другими задержанными участниками флотилии «Сумуд» «наглой ложью». Тем временем активисты намерены направить жалобу в ООН.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная израильскими военнослужащими при попытке попасть в сектор Газа на судне флотилии «Сумуд», содержится в камере с клопами и голодает. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на письмо чиновника МИД Швеции, который посетил задержанную в тюрьме.
22-летняя Тунберг рассказала ему, что страдает обезвоживанием, поскольку не получает достаточного количества воды и еды. Кроме того, активистка пожаловалась на жестокое обращение и сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы.
Один из задержанных активистов сообщил, что правозащитницу фотографировали, заставляя держать некие флаги. Как выяснило издание, ~Тунберг «завернули в израильский флаг и выставили напоказ, как трофей».~
«Они тащили маленькую Грету [Тунберг] за волосы на наших глазах, избивали ее и заставляли целовать израильский флаг. Они делали с ней все, что только можно, в назидание другим», — поделился участник флотилии «Сумуд», турецкий активист Эрсин Челик в беседе с агентством Anadolu.
Итальянская группа юристов, представляющая интересы участников флотилии, подтвердила, что задержанных оставляли «на несколько часов без еды и воды — до поздней ночи», за исключением «пакета чипсов, который передали Грете и показали на камеры». Также адвокаты сообщили о случаях оскорблений.
«Это была катастрофа. Они обращались с нами как с животными», — рассказал малазийский активист Хазвани Хелми, добавив, что задержанным отказывали в еде, чистой воде и лекарствах.
«Наглая ложь».
Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало публикации СМИ о якобы жестоком обращении с Тунберг и другими участниками флотилии «Сумуд».
«Утверждения о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными активистами из флотилии [палестинского движения] ХАМАС “Сумуд” являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдаются», — подчеркнуло внешнеполитическое ведомство в социальной сети Х.
Израильский МИД обратил внимание на то, что «сама Грета и другие задержанные отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей».
Кроме того, экоактивистка «не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места», добавили в ведомстве.
~Тем временем активисты флотилии «Сумуд», включая Тунберг, намерены направить жалобу в ООН о жестоком обращении~, пишет агентство TT.
«Грету Тунберг тянули за волосы и заставляли целовать израильский флаг. Это серьезные обвинения, которые необходимо расследовать», — подчеркнул один из представителей активистов и добавил, что они находятся под защитой международного права.
«Красивая вывеска для телевизора».
Флотилия «Сумуд» отправилась от берегов Туниса с гуманитарной миссией в сектор Газа в середине сентября. В ее составе находились более 450 активистов из 44 стран мира. МИД Израиля отмечал, что участникам миссии предлагали мирный способ доставки любой возможной помощи в Газу, однако флотилия отказалась.
В результате вечером 1 октября ВМС Израиля провели операцию по перехвату судов в международных водах и задержанию активистов. Накануне 137 участников флотилии уже депортировали в Турцию.
Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман подчеркнул, что флотилия «Сумуд» была связана с ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в Газе.
«Никакой гуманитарной миссии тут и близко не было. Акция спланирована ХАМАС и открыто им же поддержана. Документы, найденные в секторе, показывают прямую связь организаторов с террористами. Все остальное — красивая вывеска для телевизора», — отметил он в своем Telegram-канале.
«Флотилия провокаторов» закончилась там же, где и «должна была закончиться — не в Газе, а в Ашдоде», добавил Гендельман.
Впоследствии задержание участников флотилии стало причиной массовых протестов и забастовок в разных частях мира. По информации The Guardian, акции прошли в Риме, Милане, Турине и Генуе, Брюсселе, Афинах, Берлине, Буэнос-Айресе и других городах.