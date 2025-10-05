В Ростове рабочая неделя будет дождливой, температура поднимется до 22 градусов

В Ростове-на-Дону предстоящая рабочая неделя будет прохладной и дождливой. В понедельник, 6 октября, утром столбик термометра покажет +14 градусов, днем потеплеет до +17 градусов, вечером обещают +15, а ночью +13. Со второй половины дня обещают осадки.