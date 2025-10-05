Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове рабочая неделя будет дождливой, температура поднимется до 22 градусов

В Ростове с понедельника температура будет колебаться от 13 до 22 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону предстоящая рабочая неделя будет прохладной и дождливой. В понедельник, 6 октября, утром столбик термометра покажет +14 градусов, днем потеплеет до +17 градусов, вечером обещают +15, а ночью +13. Со второй половины дня обещают осадки.

Во вторник, 7 октября, в донской столице облачно, но без осадков. Утром температура воздуха составит +14 градусов, днем потеплеет до +22, вечером похолодает до 20 градусов, а ночью столбик термометра покажет +16.

В среду, 8 октября, утром в Ростове синоптики прогнозируют +16, днем +22, вечером +19, а ночью +16. Ближе к вечеру пойдет дождь.

В четверг, 9 октября, с утра также будут осадки, а температура воздуха составит +15, днем потеплеет до +18, вечером обещают +16, а ночью +14.

Последний рабочий день недели будет дождливым. Утром в Ростове +14 градусов, днем +17, вечером +15, а ночью +13.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Вечером 22 ноября сильный ливень затопил улицы почти во всех районах Ростова.