В Ростове рабочая неделя будет дождливой, температура поднимется до 22 градусов

В Ростове-на-Дону предстоящая рабочая неделя будет прохладной и дождливой. В понедельник, 6 октября, утром столбик термометра покажет +14 градусов, днем потеплеет до +17 градусов, вечером обещают +15, а ночью +13. Со второй половины дня обещают осадки.
Во вторник, 7 октября, в донской столице облачно, но без осадков. Утром температура воздуха составит +14 градусов, днем потеплеет до +22, вечером похолодает до 20 градусов, а ночью столбик термометра покажет +16.
В среду, 8 октября, утром в Ростове синоптики прогнозируют +16, днем +22, вечером +19, а ночью +16. Ближе к вечеру пойдет дождь.
В четверг, 9 октября, с утра также будут осадки, а температура воздуха составит +15, днем потеплеет до +18, вечером обещают +16, а ночью +14.
Последний рабочий день недели будет дождливым. Утром в Ростове +14 градусов, днем +17, вечером +15, а ночью +13.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Вечером 22 ноября сильный ливень затопил улицы почти во всех районах Ростова.