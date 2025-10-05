Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жильё в Молдове еще сильнее подорожает: Владельцев недвижимости ждёт переоценка для налогообложения — рассказываем за что и когда

Ожидается, что оценочные значения увеличатся в несколько раз по сравнению с оценкой 2005 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2027 года для налогообложения жилой недвижимости будут применяться скорректированные данные о её стоимости, полученные в результате массовой переоценки.

Граждане смогут ознакомиться с новой оценочной стоимостью своей недвижимости и при необходимости оспорить её в течение 90 дней онлайн.

Ожидается, что оценочные значения увеличатся в несколько раз по сравнению с оценкой 2005 года.

Предполагается, что будет учитываться не только метраж, состояние и месторасположение жилья, но и наличие инфраструктуры — магазины, детские сады, школы и.д. Будет учитываться и близость парковых зон.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше