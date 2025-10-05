Жильё в Молдове еще сильнее подорожает: Владельцев недвижимости ждёт переоценка для налогообложения — рассказываем за что и когда

С 1 января 2027 года для налогообложения жилой недвижимости будут применяться скорректированные данные о её стоимости, полученные в результате массовой переоценки.
Граждане смогут ознакомиться с новой оценочной стоимостью своей недвижимости и при необходимости оспорить её в течение 90 дней онлайн.
Ожидается, что оценочные значения увеличатся в несколько раз по сравнению с оценкой 2005 года.
Предполагается, что будет учитываться не только метраж, состояние и месторасположение жилья, но и наличие инфраструктуры — магазины, детские сады, школы и.д. Будет учитываться и близость парковых зон.
