Разметку ночью планируют нанести на восьми участках дорог в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 6 октября разметку планируют наносить на восьми участках дорог. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на улицах Ваупшасова, Громова, Горецкого (от улицы Рафиева до улицы Шаранговича). Разметку будут наносить на таких участках, как улица Алибегова — проспект Дзержинского (развязка), МКАД — улица Громова (развязка), проспект Победителей, местный проезд проспекта Независимости (от улицы Острошицкой до улицы Руссиянова), 1-й переулок Кольцова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-