Разметку ночью планируют нанести на восьми участках дорог в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», планируется нанесение дорожной разметки на улицах Ваупшасова, Громова, Горецкого (от улицы Рафиева до улицы Шаранговича). Разметку будут наносить на таких участках, как улица Алибегова — проспект Дзержинского (развязка), МКАД — улица Громова (развязка), проспект Победителей, местный проезд проспекта Независимости (от улицы Острошицкой до улицы Руссиянова), 1-й переулок Кольцова.