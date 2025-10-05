Забрал «товар» из тайника в лесу. Жителя Минского района задержали с кокаином

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского и Гродненского облисполкомов задержали 31-летнего жителя Минского района. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Мужчина приобрел в интернет-наркошопе кокаин. Забрал «товар» из тайника в лесу на территории Борисовского района, положил сверток в багажник авто и отправился домой. На въезде в жилой комплекс его автомобиль остановили милиционеры. Фигурант попытался скрыться и избавиться от наркотиков, однако был задержан.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот. -0-