Белорусский ученый назвал правила хранения картошки

Белорусский ученый сказал, как правильно сохранить картошку.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько сказал в эфире телеканала СТВ, как правильно сохранить картошку.

Прежде всего, говорит специалист, картофель надо просушить. И в целом он должен пройти через лечебный период.

«В течение двух недель он должен находиться не под солнечным светом — в темном помещении при температуре 15−16 градусов, не выше, и хорошо продуваемый. Потом температуру нужно постепенно снижать, на полградуса в сутки», — говорит Вадим Маханько.

После этого картошку нужно перемещать в глубокий погреб с хорошей вентиляцией. Температура там должна быть от 2 до 4 градусов.

«И обязательно он должен быть не очень сухой. Влажность должна быть достаточно высокая», — отметил специалист.

По словам главы НПЦ, погреб с такими условиями — «практически идеальное место для хранения картофеля».

Белорусский специалист также сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка.

Еще ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году.

Ранее мы писали, что ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.