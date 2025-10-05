Минприроды прокомментировало ситуацию со сбросом загрязненных сточных вод в Свислочь

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовали участок реки Свислочь выше и ниже по течению. Об этом БЕЛТА сообщили в Минприроды.
Загрязненные сточные воды попали в Свислочь в Минске, экологи ищут виновных.
Фактов гибели рыбы, как и вчера, не обнаружено. Согласно лабораторным исследованиям, качество воды по показателям «взвешенные вещества» и «кислород» в месте нахождения выпускного коллектора, а также в точках выше и ниже по течению в норме.
Ранее в сети распространился ролик, на котором запечатлен сброс загрязненных сточных вод из выпускного коллектора в Свислочь. По этому факту Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал разбирательство. -0-