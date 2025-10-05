В Мстерском музее Владимирской области создана доступная среда

В 2024 году музей стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке развития инклюзивных практик «Без исключения — 2024» в номинации «СВЕТлый старт». Конкурс организован Благотворительным фондом социальной помощи и поддержки «Свет». Экспозиция музея пополнилась тактильно-рельефными копиями музейных экспонатов, совмещенных со стойкой, индукционной петлей и проводным наушником с тифлокомментарием и этикеткой, выполненной шрифтом Брайля, что позволяет получить наиболее полное представление о коллекции без ограничений.