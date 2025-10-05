В Мстерском музее Владимирской области создана доступная среда

Презентация грантового проекта «Прикоснись к прекрасному. Мстерский художественный музей как пространство доступной среды» состоялась 30 сентября во Владимирской области. Экспозиция создана в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В 2024 году музей стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке развития инклюзивных практик «Без исключения — 2024» в номинации «СВЕТлый старт». Конкурс организован Благотворительным фондом социальной помощи и поддержки «Свет». Экспозиция музея пополнилась тактильно-рельефными копиями музейных экспонатов, совмещенных со стойкой, индукционной петлей и проводным наушником с тифлокомментарием и этикеткой, выполненной шрифтом Брайля, что позволяет получить наиболее полное представление о коллекции без ограничений.
30 сентября музей посетила группа из Вязниковской местной организации Всероссийского общества слепых. Гости познакомились с традиционными художественными промыслами Мстеры. Особое внимание привлекла тактильная модель «Богоявленский собор» — копия архитектурного памятника Свято-Богоявленского храма. В завершении экскурсии особенные посетители приняли участие в мастер-классе по росписи матрешки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.