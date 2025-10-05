Шеф-повар Ивлев расстался с молодой супругой после 4 лет брака

Стоит напомнить, что сейчас Константин Ивлев активно судится с бывшей женой Марией по алиментам для дочери Маруси. Женщина требует перерасчета выплат. Она утверждает, что у шеф-повар скрывает часть своего заработка, поэтому переводит не полную сумму денег. Судебное заседание по иску Марии должно пройти 28 октября.