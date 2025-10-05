Шеф-повар Ивлев расстался с молодой супругой после 4 лет брака

Знаменитый российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и его супруга Валерия Куденкова официально объявили о расставании после четырех лет брака. Об этом сообщила сама Куденкова в своих соцсетях.
«Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу», — коротко отметила жена Ивлева, прикрепив к нему совместное фото с дочерью.
В конце она добавила, что не собирается как-либо комментировать это событие. Судя по всему, пара разошлась без скандалов и взаимных упреков, поскольку тон сообщения был максимально спокойным.
Стоит напомнить, что сейчас Константин Ивлев активно судится с бывшей женой Марией по алиментам для дочери Маруси. Женщина требует перерасчета выплат. Она утверждает, что у шеф-повар скрывает часть своего заработка, поэтому переводит не полную сумму денег. Судебное заседание по иску Марии должно пройти 28 октября.