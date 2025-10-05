Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страшный перелом»: Успенская перенесла срочную операцию на руке

Российской певице Любови Успенской провели срочную операцию на сломанной руке. Артистке вставили пластины, операция прошла успешно. В своих социальных сетях Успенская опубликовала ролик из своего особняка, на котором показала подписчикам забинтованную руку.

Российской певице Любови Успенской провели срочную операцию на сломанной руке. Артистке вставили пластины, операция прошла успешно. В своих социальных сетях Успенская опубликовала ролик из своего особняка, на котором показала подписчикам забинтованную руку.

Артистка в хорошем настроении и слушает любимую музыку.

— Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом, но я такая сильная, что переживу все! Вот уже танцую… Руку не чувствую, но музыка лечит! — поделилась Успенская.

Артистка сломала руку несколько дней назад, из-за чего ей пришлось отменить запланированные концерты и корпоративные выступления. Успенская не сможет выйти на сцену в ближайшее время, так как врачи настаивают на лечении и восстановлении.

Днем ранее стало известно, что мать лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Лилия была госпитализирована из-за гипертонии, которая обострилась на фоне повышенной солнечной активности. По словам певца, женщина идет на поправку, и 6 октября ее планируют выписать из больницы. В конце сентября в СМИ появилась информация, что Лилия Жукова попала в больницу с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность».