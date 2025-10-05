«Страшный перелом»: Успенская перенесла срочную операцию на руке

Российской певице Любови Успенской провели срочную операцию на сломанной руке. Артистке вставили пластины, операция прошла успешно. В своих социальных сетях Успенская опубликовала ролик из своего особняка, на котором показала подписчикам забинтованную руку.
Артистка в хорошем настроении и слушает любимую музыку.
— Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом, но я такая сильная, что переживу все! Вот уже танцую… Руку не чувствую, но музыка лечит! — поделилась Успенская.
Артистка сломала руку несколько дней назад, из-за чего ей пришлось отменить запланированные концерты и корпоративные выступления. Успенская не сможет выйти на сцену в ближайшее время, так как врачи настаивают на лечении и восстановлении.
