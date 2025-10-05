Экс-дирижер Президентского оркестра Беларуси Виктор Бабарикин попал под атаку дронов в Донецке

Заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин, ранее возглавлявший Президентский оркестр страны, попал под атаку дронов в Донецке. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что Бабарикин не пострадал. А прибыл в город он, чтобы 5 октября дирижировать Донецким симфоническим оркестром (его еўе называют Оркестром Непокоренных). Руководить коллективом на своем юбилейном концерте белоруса пригласил заслуженный работник культуры России, композитор Владимир Вовченко. В программе, которую дирижер назвал очень сложной, включает ряд произведений виновника торжества, включая фрагменты музыки балета «Мертвые души».
Виктор Бабарикин заметил, что несмотря на сложности, в зале Донецкой филармонии был аншлаг. А еще рассказал, что его мама родилась в Снежном, потому Донецк для него — вторая родина.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси — то тепло, то холодно.
Еще мы рассказывали, что 45 лет назад погиб в автокатастрофе глава БССР Петр Машеров — навстречу его правительственной «Чайке» выскочил грузовик с картофелем.