Мультстудия, пресс-центр и безграничная любовь. Воспитатель из Светлогорска о детском саде мечты

Отвечая на вопрос, с кем интереснее работать — малышами из яслей или старшими группами, воспитатель задумывается буквально на пару минут. «В каждом возрасте есть свои особенности. Сейчас у меня старшая группа. Вместе с ними уже второй месяц, они в августе ко мне перешли, но такое ощущение, что они у меня давно. Очень привыкла к ним, и они меня хорошо узнали. Мне со всеми возрастами нравится работать. На яслях немного тяжелее физически — просто элементарно всех одеть, но и плачут некоторые первое время. Конечно, пытаешься успокоить, обнять. А со старшими можно и пошутить, они понимают, и к совести призвать, если шалят. Любой из этих периодов в их жизни не повторится, поэтому ценен каждый момент. Каждый ребенок, возрастные периоды — все разное. Надо просто понять, кому и что надо», — рассуждает она.