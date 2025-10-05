Мультстудия, пресс-центр и безграничная любовь. Воспитатель из Светлогорска о детском саде мечты

Радостные улыбки непосед, озорной взгляд шустриков, первые «могу» и «умею» — условия для счастливого детства создают самым маленьким жителям Светлогорска в дошкольном центре развития ребенка № 22. Более 15 лет креативит ради и для детей воспитатель Надежда Подкаминная. В честь Дня учителя опытный педагог поделилась с корреспондентом БЕЛТА составляющими современного воспитания, а также рассказала, как создать пространство для комплексного развития детей с собственной студией мультфильмов и пресс-центром, превратив учреждение дошкольного образования в территорию мечты, куда с удовольствием ходят дети и где проявляются и таланты родителей.
Без любви невозможно.
Надежда Петровна — многодетная мама во всех смыслах. Дома — трое своих, в детском саду — также в окружении малышей. Для всех она находит добрые слова, окружает теплом и заботой, а также помогает делать шажочки в развитии для выхода на большой жизненный путь.
По образованию Надежда Подкаминная — учитель истории. «Всегда была тяга к детям. Хотела их учить новому, помогать открывать что-то ранее неизвестное для них, развивать их и учить мыслить. Так повернулась судьба, что я вместе со своими детьми попала в дошкольный центр развития ребенка № 22 Светлогорска. И уже третьего ребенка сюда привожу, вместе с ними развиваюсь и расту в профессии», — улыбается она.
Самое главное и первоочередное в нашей работе — любовь к детям, уверена Надежда Петровна. «Без такого отношения в педагогике делать нечего. Ты становишься для этих ребятишек, можно сказать, второй мамой, ведь дети больше времени проводят в детском саду, рядом с воспитателем, чем дома. Конечно, здесь перевоплощаешься: ты и психолог, и друг, и вторая мама, и парикмахер, и актер, и режиссер — очень разносторонняя профессия у нас. Здесь всегда интересно, можно творчески раскрыться. Плюс новые веяния и технологии тоже задают темп для роста. Все это подхватываешь, увлекаешься, погружаешься, и эта волна держит тебя, придавая сил работать дальше», — поделилась воспитатель.
Рисуют все.
Запала от творческой натуры воспитателя хватает и на родителей. «Обязательно с ними плотно работаем и взаимодействуем. Уже на первом собрании активизирую родителей, предупреждаю, что придется поработать. И они, замечая рост и развитие ребят, присоединяются к проектам, челленджам. Очень охотно отзываются на все мои задумки, а я люблю покреативить — спасибо им большое за это», — благодарит Надежда Петровна.
Никаких секретов и магнитов, по словам воспитателя, нет. Сначала увлекает в творческий процесс детей. «У них глазки загораются, и домой приходят с зарядом таким. Мы с ними все-все обсуждаем. Конечно, в проекте каждый хочет себя увидеть. Рисуем, фотографируем, снимаем, творим вместе с родителями. Главное — зажечь детей, а они уже поднимают и родителей. В одном проекте поучаствовали, в другом, третьем — и уже сами ждут следующего. Получается эффект снежного кома: с каждым оборотом интереса все больше. Родители уже привыкли к такому темпу и такой активности. Это помогает и им разгрузить трудовые будни, больше времени провести со своими малышами», — подчеркивает она.
Характер виден с яслей.
Темперамент маленьких людей проявляется еще с самых яслей, уверяет опытный педагог. «Сразу видно, какой ребенок. Есть, как некоторые говорят, удобные дети, которые сами занимаются, дружат, играют. А есть характерные — маленькие бунтари. Да, они больше себя проявляют, требуют внимания разными способами, как умеют, показывают свои лидерские качества. Важно поймать волну каждого, направить так, чтобы он мог выразить себя. К примеру, могу попросить помочь в чем-то, эмоции и проявления направляем на практические дела — и такие детки становятся самыми первыми помощниками. Тот самый ребенок, который еще недавно упирался, противился всему и ничего не хотел делать, становится практически твоей правой рукой. Да, конечно, надо уметь лавировать в буре эмоций и желаний детского мира. По большому счету, не бывает неудобных детей», — приводит примеры из практики Надежда Петровна.
Не повторяется такое никогда.
Отвечая на вопрос, с кем интереснее работать — малышами из яслей или старшими группами, воспитатель задумывается буквально на пару минут. «В каждом возрасте есть свои особенности. Сейчас у меня старшая группа. Вместе с ними уже второй месяц, они в августе ко мне перешли, но такое ощущение, что они у меня давно. Очень привыкла к ним, и они меня хорошо узнали. Мне со всеми возрастами нравится работать. На яслях немного тяжелее физически — просто элементарно всех одеть, но и плачут некоторые первое время. Конечно, пытаешься успокоить, обнять. А со старшими можно и пошутить, они понимают, и к совести призвать, если шалят. Любой из этих периодов в их жизни не повторится, поэтому ценен каждый момент. Каждый ребенок, возрастные периоды — все разное. Надо просто понять, кому и что надо», — рассуждает она.
Надежда Подкаминная подчеркивает, что в эту сферу люди приходят не за деньгами. Детский мир — особый, он дает просто каскад возможностей для открытий и развития. «Это не просто работа — это возможность здесь и сейчас подарить частичку тепла и знаний детям, сделав задел на будущее. В таком тесном ежедневном контакте, переживая будни и праздники вместе, мы тоже вносим вклад в судьбу ребенка. Не каждый может стать воспитателем, принять и понять такую ответственность. Это должно быть внутри у человека», — уверяет она.
Первая ступенька на большом пути.
Интересно воспитателям, как в дальнейшем складывается жизнь малышей, как они растут и развиваются, кто вырастает из маленького умника, непоседы или капризы.
Рядом находится гимназия, и многие выпускники центра развития ребенка № 22 продолжают учиться там. «Конечно, согревает душу тот результат, который мы можем видеть на выпускном. Наши повзрослевшие малыши отправляются в школу. Приятно получать отзывы от педагогов начальных классов. “Такие подготовленные, есть у них основа. Откуда прибыли первоклашки? 22-й дошкольный центр? Все понятно”. Такая оценка от коллег очень приятна», — с удовлетворением отмечает воспитатель.
«Идешь на линейку со своими детьми — и там каждый второй или третий здоровается, и родители подходят. В этом году на День знаний привела и ребят из старшей группы, чтобы они посмотрели, как все проходит, что ждет их совсем скоро. Было приятно увидеть и ребят из 10-го класса — моих таких повзрослевших выпускников, которые уже выше меня ростом. А ребята из самого первого выпуска учатся уже на втором курсе института», — делится эмоциями Надежда Петровна.
Мультики в студию.
«Всегда держим руку на пульсе, стараемся максимально разнообразить жизнь маленьких и взрослых, применяя новые формы и технологии. Позиция руководства — только креативьте. Мы и рады», — улыбается воспитатель.
В педагогической сфере работать непросто, но всегда есть то, что вдохновляет, продвигает. К примеру, как-то в один момент удалось реализовать идею и открыть при центре свою мультстудию «Живые картинки».
«Эта идея долго зрела где-то у меня внутри. Все началось с одного мультфильма, который я сделала для конкурса. И с тех пор уже семь лет существует наша мультстудия. Теперь вместе с детками делаем мультики. Недавно на конкурсе на экологическую тематику представили наш познавательный мультпроект “Планета в наших руках” о влиянии человека на климат. Заняли первое место на областном этапе. Уже при создании дети углубляются в тему, а потом еще же и смотрят мультфильм, через эту форму гораздо легче все воспринимается», — рассказывает Надежда Петровна.
В портфолио мультстудии — ожившее в картинках стихотворение Ивана Сурикова «Зима», Янки Купалы «Лiстапад», проекты о родной Беларуси, ткачестве и др.
«Детский эфир» ведут.
При учреждении создан свой пресс-центр, который выпуск за выпуском ведет «Детский эфирчик». «Наши корреспонденты знамениты по всей области и даже за ее пределами. Приезжали ознакомиться с этим опытом из разных уголков страны и наши коллеги», — с гордостью отмечает собеседница.
Без «Детского эфирчика» не обходятся знаковые мероприятия в отрасли. Успехи юнкоров показывают и доказывают, что журналистов можно готовить еще с детского сада. Они умеют задавать вопросы, соблюдать эфирный протокол, к примеру, поблагодарить за ответ на вопрос и др. При этом важно учесть, что корреспондентам — 5−6 лет. Это мальчишки и девчонки, которые хорошо разговаривают, свободно себя чувствуют в студии или на полях форумов и встреч, круглых столов. Они уже подкованы в своем деле, не тушуются и не боятся задать вопрос, когда на мероприятии десятки человек — не каждый взрослый может так проявиться.
«Детский эфирчик» ведут из разных локаций. Юные корреспонденты — в гуще событий на семинарах педагогов, форумах о развитии цифровых технологий и собственных детсадовских экспериментов. Интервью с экспертами, соцопросы по важным темам — юные корреспонденты для каждого найдут вопрос. В качестве собеседников у маленьких интервьюеров — педагоги, методисты, правоохранители, родители, воспитатели и сами мальчишки и девчонки.
«Прослеживаем путь своих юнкоров. Они и в школе продолжают эту линию, некоторые идут в молодежное объединение при районной газете», — подтверждает эффективность работы воспитатель.
Всегда быть в тренде.
Любимая работа для Надежды Петровны — подарок судьбы. И в честь профессионального праздника она желает коллегам всегда с охотой начинать каждую смену, а также творческих успехов. «Без творчества в нашем деле невозможно. Желаю быть добрее и учить детей добру. Крепкого здоровья на реализацию всего задуманного. Всегда быть в тренде, воспитывать маленьких патриотов, рассказывать о нашей стране, малой родине, ценности и значимости истории и семьи, что дает силы», — пожелала она коллегам.
