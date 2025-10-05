Ричмонд
В Башкирии водитель погиб в столкновении с грузовиком

В Башкирии произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

В Куюргазинском районе Башкирии сегодня произошло смертельное ДТП. Столкновение автомобиля Chery Tiggo и грузовика МАЗ на автодороге Ермолаево-Маячный унесло жизнь 39-летнего водителя легковушки.

Авария случилась около пяти часов дня на 4-м километре дороги. По предварительной информации, 39-летний местный житель, управлявший Chery Tiggo, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с грузовым МАЗом под управлением 70-летнего мужчины. От удара водитель иномарки получил травмы и скончался до прибытия медиков.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. Движение на участке дороги было временно ограничено. В настоящее время проводится проверка, подробности аварии уточняются.

