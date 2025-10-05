В поселке Юг Пермского края прошел фестиваль рекрутской культуры

Фестиваль рекрутской культуры в поселке Юг Пермского края собрал сотни жителей и гостей округа 27 сентября, сообщили в информационном центре при администрации Пермского муниципального района. Праздник, направленный на сохранение наследия и патриотическое воспитание молодежи, соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Гости фестиваля смогли не только увидеть, но и примерить на себя роль защитников Отечества. Например, можно было пострелять из лука и арбалета или проверить силу и сноровку во время военно-спортивной эстафеты «Рекрут». Участники штурмовали полосу препятствий и соревновались в сборке-разборке автомата. Также было и интеллектуальное сражение — историческая викторина «Огонь, вода и медные трубы».
На фестивале прошел гастрономический конкурс, где команды поваров соревновались в мастерстве, готовя каши по старинным рецептам. Кроме того, зрители посмотрели выступления местных творческих коллективов, а также увидели театрализованные проводы рекрутов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.