В поселке Юг Пермского края прошел фестиваль рекрутской культуры

Гости фестиваля смогли не только увидеть, но и примерить на себя роль защитников Отечества. Например, можно было пострелять из лука и арбалета или проверить силу и сноровку во время военно-спортивной эстафеты «Рекрут». Участники штурмовали полосу препятствий и соревновались в сборке-разборке автомата. Также было и интеллектуальное сражение — историческая викторина «Огонь, вода и медные трубы».