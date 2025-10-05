В Гайском округе Оренбургской области состоялся легкоатлетический забег

Открытое первенство Гайского округа по легкоатлетическому кроссу «ГАЙ-ТРЕЙЛ» прошло в Оренбургской области 27 сентября по государственной программе «Спорт России», сообщили в информцентре Гайского городского округа.
Мероприятие прошло на Ишкининской трассе. Соревнования собрали любителей легкой атлетики и бега со всей области. Несмотря на плохую погоду накануне старта, борьбу за лидерство вели спортсмены из Орска, Новотроицка, Медногорска, Кувандыка, Новоорска, Оренбурга и Гая.
Каждый участник бежал дистанцию, соответствующую своему возрасту и уровню подготовки: 3, 5 или 10 километров. Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и денежными подарками. Также все участники получили набор сладостей от организаторов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.