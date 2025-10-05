Ричмонд
В Великобритании черного лебедя выслали из города за агрессивность

Администрация парка приняла решение переселить агрессора в центр водоплавающих птиц в другом городе.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании черного лебедя по кличке Терминатор выслали из Стратфорд-апон-Эйвона из-за его антисоциального поведения, передает местная газета The Independent.

Как рассказал смотритель парка Сирил Беннис, девять месяцев назад особь сразу привлекла много внимания, так как черные лебеди не водятся в Великобритании.

Жители города прозвали лебедя Регги, в то время как Беннис предпочитал называть его Мистером Терминатором. Через некоторое время черный лебедь стал проявлять агрессию к другим птицам, рассказал смотритель.

Так, лебедь стал нападать на местных лебедей-шипунов, пытаясь завоевать их территории и самок. Однажды, как утверждает Беннис, Терминатора застали за тем, как он топил других лебедей. После этого администрация парка приняла решение переселить агрессора в центр водоплавающих птиц в другом городе.

Напомним, ранее британский политик Найджел Фарадж заявил, что иностранные граждане воруют и едят лебедей в королевских парках Великобритании.