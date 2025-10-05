В детской библиотеке Тайги в Кузбассе провели мероприятие по финграмотности

Сотрудники детской библиотеки города Тайга Кузбасса провели для третьеклассников школы № 160 программу «Приключения Рублика и его друзей», посвященную формированию финансовой грамотности. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации Тайгинского городского округа.
Вначале ребята разделились на команды, и каждый участник получил свою импровизированную банковскую карту. Главная цель — заработать как можно больше виртуальных денег, выполняя задания. Дети исследовали историю денег, например, откуда взялись первые монеты, и кто изобрел бумажные купюры, узнали, какие знаки помогают отличить настоящие деньги от фальшивых.
Далее в блоке «Личные финансы» третьеклассники отвечали на каверзные вопросы и доказали, что разбираются в планировании бюджета, а после сразились с тематическими ребусами, где каждая загадка — шаг к финансовой мудрости. Также ребята познакомились с тематическими книгами современных авторов: «История монетки» Е. Ульевой, «Откуда берутся деньги?» и «Зачем нужны налоги?» Т. Поповой, «Финансовая грамотность» Р. Макаркина и многими другими.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.