В детской библиотеке Тайги в Кузбассе провели мероприятие по финграмотности

Далее в блоке «Личные финансы» третьеклассники отвечали на каверзные вопросы и доказали, что разбираются в планировании бюджета, а после сразились с тематическими ребусами, где каждая загадка — шаг к финансовой мудрости. Также ребята познакомились с тематическими книгами современных авторов: «История монетки» Е. Ульевой, «Откуда берутся деньги?» и «Зачем нужны налоги?» Т. Поповой, «Финансовая грамотность» Р. Макаркина и многими другими.