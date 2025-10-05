Ричмонд
Французского блогера осудили на 6 месяцев за пранки со шприцем

27-летний мужчина подходил к прохожим с шприцем и делал вид, что вводит им инъекцию.

Источник: Аргументы и факты

Французский блогер Амин Мохито получил шесть месяцев лишения свободы за серию уличных пранков. Об этом сообщают местные СМИ.

27-летний мужчина публиковал в социальных сетях видео, на которых подходил к прохожим с шприцем и делал вид, что вводит им инъекцию.

Как выяснилось, в шприце находилась обычная вода, однако многие участники розыгрышей реагировали с испугом и убегали.

После того как один из пострадавших обратился в полицию, блогера задержали. Его действия квалифицировали как угрозу и причинение морального вреда.

Ранее сообщалось, что суд приговорил главу «Империи сильнейших ведьм» Полынь* к 2 годам колонии.

* Внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.