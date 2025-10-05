В Приангарье 5 мам-предпринимательниц получили гранты на развитие бизнеса

Эти средства женщины направят на разные нужды. Например, Алена Тютрина из Аларского района приобретет за счет гранта камеру для вызревания сыра. А Анастасия Абзалтынова из Иркутска сможет запустить производство по выпуску полуфабрикатов для работающих мам. Грант в размере 150 тысяч рублей также получила Надежда Мухина. Эти средства она направит на создание вертикальной фермы, где девушка будет выращивать листовую зелень для ресторанов и кафе.