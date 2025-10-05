В Приангарье 5 мам-предпринимательниц получили гранты на развитие бизнеса

Пять жительниц Иркутской области, участвующие в программе «Мама-предприниматель» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», получили гранты на развитие своего дела, сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.
В этом году на участие в программе жительницы Приангарья подали около 200 заявок. Из них организаторы отобрали только 35 женщин. Все они — авторы перспективных проектов. Женщины прошли интенсивное пятидневное обучение в региональном центре «Мой бизнес». Размер полученных ими грантов варьируется от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Эти средства женщины направят на разные нужды. Например, Алена Тютрина из Аларского района приобретет за счет гранта камеру для вызревания сыра. А Анастасия Абзалтынова из Иркутска сможет запустить производство по выпуску полуфабрикатов для работающих мам. Грант в размере 150 тысяч рублей также получила Надежда Мухина. Эти средства она направит на создание вертикальной фермы, где девушка будет выращивать листовую зелень для ресторанов и кафе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.