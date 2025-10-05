Гимназисты из Юрги в Кузбассе присоединились к экоакции «БумБатл»

Учащиеся гимназии из кузбасской Юрги приняли участие во Всероссийской экологической акции «БумБатл», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
Напомним, что акция «БумБатл» посвящена сбору макулатуры. Школьники из Юрги принесли из дома килограммы старых газет, журналов, картонных коробок и прочей бумаги. Всю эту макулатуру отправят на переработку, что позволит уменьшить нагрузку на мусорные полигоны.
«Мы гордимся нашими гимназистами, которые так ответственно подошли к этому важному делу. Их пример вдохновляет и показывает, что даже небольшие, но регулярные действия каждого из нас могут привести к большим позитивным изменениям. Ведь акция “Бум Батл” — это не просто сбор макулатуры, это акция, которая объединяет нас в стремлении сделать мир лучше. Спасибо всем, кто принял участие и внес свой вклад в сохранение природы», — сказала директор гимназии Лариса Карпова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.