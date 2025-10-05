Гимназисты из Юрги в Кузбассе присоединились к экоакции «БумБатл»

«Мы гордимся нашими гимназистами, которые так ответственно подошли к этому важному делу. Их пример вдохновляет и показывает, что даже небольшие, но регулярные действия каждого из нас могут привести к большим позитивным изменениям. Ведь акция “Бум Батл” — это не просто сбор макулатуры, это акция, которая объединяет нас в стремлении сделать мир лучше. Спасибо всем, кто принял участие и внес свой вклад в сохранение природы», — сказала директор гимназии Лариса Карпова.