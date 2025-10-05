Школьница из Искитима стала призером конкурса «Моя страна — моя Россия»

Для промышленного Искитима, где многие жители занимаются огородничеством, проект Анастасии стал реальным решением экологической и агрономической задачи. На базе зооцентра «Аквариум» была создана круглогодичная мини-ферма. Там школьники наладили производство и сбыт биогумуса. За время реализации проекта им удалось изготовить 135 литров такой продукции, получить первую прибыль и снизить нагрузку на городской мусорный полигон.