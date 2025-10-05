Школьница из Искитима стала призером конкурса «Моя страна — моя Россия»

Анастасия Бондарева из города Искитима вошла в число призеров XXII конкурса «Моя страна — моя Россия», который проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Церемония награждения прошла во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Океан» во Владивостоке. Напомним, что в этом сезоне конкурс собрал рекордные 74 369 заявок. Лучших среди участников в возрасте от 14 до 17 лет определили в 13 номинациях.
Анастасия Бондарева заняла второе место. Серебро ей присвоено в номинации «Экология моей страны». На конкурсе Анастасия представила проект «Мини-вермиферма зооцентра “Аквариум” 2.0». Ее инициатива направлена на преобразование пищевых отходов с помощью технологии вермикомпостирования в биогумус, который затем можно использовать в качестве органического удобрения.
Для промышленного Искитима, где многие жители занимаются огородничеством, проект Анастасии стал реальным решением экологической и агрономической задачи. На базе зооцентра «Аквариум» была создана круглогодичная мини-ферма. Там школьники наладили производство и сбыт биогумуса. За время реализации проекта им удалось изготовить 135 литров такой продукции, получить первую прибыль и снизить нагрузку на городской мусорный полигон.
Как и другие призеры конкурса, Анастасия теперь проходит трехнедельное обучение в ВДЦ «Океан». Там она развивает свой проект под руководством экспертов. Все 39 призеров получат ценные подарки от партнеров конкурса, включая стажировки в профильных организациях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.