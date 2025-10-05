«Мы больше не вместе»: жена известного шеф-повара Ивлева заявила о расставании

Однако информация о разладе в отношениях четы Ивлевых появилась в СМИ еще в июле. Тогда Валерия отметила свой 33-й день рождения без мужа, отметив, что именно так она хотела бы провести торжество. Женщина улетела отдыхать в Париж. Отмечалось, что телеведущий также не поздравил с праздником свою супругу.