Более 15 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»

Уточняется, что забеги прошли 4 и 5 октября на Воробьевых горах. Взрослые спортсмены состязались на дистанциях в пять, 10 и 21,1 километра. При этом для юных спортсменов провели забеги на 300 и 600 метров, а для участников с ограниченными возможностями здоровья организовали инклюзивный «Забег безграничных возможностей» на 600 метров.