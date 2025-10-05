Более 15 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»

Свыше 15 тысяч спортсменов из 80 регионов страны приняли участие в полумарафоне «Моя столица», следует из публикации на официальном сайте мэра Москвы.
Уточняется, что забеги прошли 4 и 5 октября на Воробьевых горах. Взрослые спортсмены состязались на дистанциях в пять, 10 и 21,1 километра. При этом для юных спортсменов провели забеги на 300 и 600 метров, а для участников с ограниченными возможностями здоровья организовали инклюзивный «Забег безграничных возможностей» на 600 метров.
«Спортсмены соревновались как индивидуально, так и в составе клубов. В этом году организовали первый “Клубный чемпионат” для крупнейших беговых сообществ России», — говорится в заявлении.
Напомним, 20 и 21 сентября прошел Московский марафон, в котором приняли участие свыше 50 тысяч человек из 65 стран мира.