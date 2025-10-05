В МИД РФ заявили, что появился дипфейк с имитацией голоса Захаровой

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что в сети распространяют дипфейк с имитацией голоса официального представителя ведомства Марии Захаровой. Его создали на базе нейросети. Об этом ведомство предупредило в своем Telegram-канале.
«Обратили внимание на появившийся в некоторых социальных сетях дипфейк на основе кадров из интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире Радио Sputnik 1 октября 2025 года. Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта. Сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью», — указано в посте.
Министерство объяснило, что в данном видео нейросеть сгенерировала голос дипломата и наложила его на настоящие кадры из интервью. В поддельном ролике обсуждаются якобы вопросы СВО и ситуации в Европе. Однако на самом деле эти кадры относились к выборам в Молдавии.
В МИД РФ подчеркнули, что важно проверять достоверность информации. Лучше всего перепроверять все новости в соцсетях через официальные источники.
Ранее эксперты ВТБ рассказали, как россияне могут обезопасить себя от дипфейков. В первую очередь специалисты рекомендуют игнорировать все подозрительные звонки и ссылки, которые скидывают неизвестные люди в соцсетях.