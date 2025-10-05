Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ заявили, что появился дипфейк с имитацией голоса Захаровой

Дипфейк с фальшивым голосом Захаровой неизвестные создали с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что в сети распространяют дипфейк с имитацией голоса официального представителя ведомства Марии Захаровой. Его создали на базе нейросети. Об этом ведомство предупредило в своем Telegram-канале.

«Обратили внимание на появившийся в некоторых социальных сетях дипфейк на основе кадров из интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире Радио Sputnik 1 октября 2025 года. Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта. Сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью», — указано в посте.

Министерство объяснило, что в данном видео нейросеть сгенерировала голос дипломата и наложила его на настоящие кадры из интервью. В поддельном ролике обсуждаются якобы вопросы СВО и ситуации в Европе. Однако на самом деле эти кадры относились к выборам в Молдавии.

В МИД РФ подчеркнули, что важно проверять достоверность информации. Лучше всего перепроверять все новости в соцсетях через официальные источники.

Ранее эксперты ВТБ рассказали, как россияне могут обезопасить себя от дипфейков. В первую очередь специалисты рекомендуют игнорировать все подозрительные звонки и ссылки, которые скидывают неизвестные люди в соцсетях.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше