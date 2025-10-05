Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Успенской рассказал о состоянии певицы после операции

Иваненко: операция на руку у Любови Успенской прошла успешно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Операция на руку у певицы Любови Успенской прошла успешно, она чувствует себя хорошо, заявил РИА Новости директор артистки Александр Иваненко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что все концерты певицы отменены в связи с тем, что Успенская во вторник сломала руку, и ей требуется срочная операция.

«Все хорошо, операция прошла успешно. Спасибо нашим прекрасным российским докторам. Артистка чувствует себя хорошо», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, представитель Успенской отметил, что все запланированные концерты певицы состоятся.