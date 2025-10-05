Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мордовском селе Большое Игнатово благоустроили площадь

Там смонтировали детскую площадку, установили качели, сцену и лавочки, наладили систему освещения.

Новое общественное пространство, благоустроенное в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в селе Большое Игнатово в Республике Мордовии, сообщили в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Работы провели на площади по улице Гражданской. Там смонтировали детскую площадку, установили качели, сцену и лавочки, наладили систему освещения. Напомним, что всего в Мордовии уже благоустроили 114 дворовых территорий и более 70 общественных пространств.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.