В мордовском селе Большое Игнатово благоустроили площадь

Новое общественное пространство, благоустроенное в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в селе Большое Игнатово в Республике Мордовии, сообщили в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Работы провели на площади по улице Гражданской. Там смонтировали детскую площадку, установили качели, сцену и лавочки, наладили систему освещения. Напомним, что всего в Мордовии уже благоустроили 114 дворовых территорий и более 70 общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.