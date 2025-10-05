Россиянин в Таиланде вызвал полицию, увидев свой счёт в ресторане

Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с трудностями при оплате услуг в Турции из-за проблем с платёжной системой Letim. Из-за сбоя невозможно пополнить или снять деньги, банкоматы выдают ошибки. Кроме того, у пользователей возникают проблемы с запуском или бесконечной загрузкой.