Колонии всеядных гусениц атаковали деревья в нескольких районах Гомельской области

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колонии всеядных гусениц американской белой бабочки атаковали деревья в нескольких районах Гомельской области, фиксируется массовое поражение деревьев. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ.
Гусеницы истребляют все подряд — от яблонь и слив до ореха, шелковицы и клена. За считаные дни деревья остаются голыми, словно после пожара. Одно здоровое дерево эти пожиратели уничтожают за 3−4 дня, а в их меню около 300 видов растений. Ни птицы, ни другие насекомые гусеницу не трогают: токсичные волоски делают этот вид почти неуязвимым.
Насекомые живут колониями, оплетая деревья густой паутиной. Сначала местные жители не понимали, что расползается по округе. Но стоило им добраться до садов и огородов, стало понятно — это вредитель. Местные жители говорят, что летом вредителя особо не было видно. А с приходом осени деревья как будто кишат гусеницами.
Вредитель появился в Беларуси сравнительно недавно. Впервые его заметили в 2019 году, а привело его в Беларусь потепление климата и перевозки грузов. Личинки легко прячутся в ящиках с фруктами или просто под корой. Так бабочка покорила сначала Европу, осела на юге Украины, а теперь осваивает и белорусские территории, продвигаясь примерно на 12 км в год.
Американская белая бабочка входит в список самых опасных вредителей планеты. Он уничтожает все на своем пути — и делает это с пугающей скоростью. Угрозы для человека нет, но урожай под ударом. По словам специалистов, на одном дереве может находиться больше миллиона гусениц. И если очень тихо подойти, можно услышать хруст — так они обгрызают листья.
Вредитель добрался до нескольких районов. Под ударом — Брагин, Наровля, Светлогорск, Жлобин, Ветка. Каждая обнаруженная колония — под особым надзором.
Что касается основных мер борьбы в этот период, то это обрезка пораженных ветвей, сгребание опавшей листвы и сжигание всего этого, а также опрыскивание соответствующими средствами. -0-