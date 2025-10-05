Колонии всеядных гусениц атаковали деревья в нескольких районах Гомельской области

Вредитель появился в Беларуси сравнительно недавно. Впервые его заметили в 2019 году, а привело его в Беларусь потепление климата и перевозки грузов. Личинки легко прячутся в ящиках с фруктами или просто под корой. Так бабочка покорила сначала Европу, осела на юге Украины, а теперь осваивает и белорусские территории, продвигаясь примерно на 12 км в год.