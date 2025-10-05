В Пензенской области открыли еще один пункт проката детских вещей

В пункте проката родители смогут взять во временное пользование коляски, кроватки, ванночки, пеленальные столики, манежи и другие необходимые для ухода за ребенком вещи. За получение услуги платить не надо. Чтобы взять вещи в прокат, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения Камешкирского района.