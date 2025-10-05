Ричмонд
В Пензенской области открыли еще один пункт проката детских вещей

Он будет работать на базе Камешкирской участковой больницы.

Пункт проката предметов первой необходимости для детей открыли по нацпроекту «Семья» на базе Камешкирской участковой больницы в Пензенской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В пункте проката родители смогут взять во временное пользование коляски, кроватки, ванночки, пеленальные столики, манежи и другие необходимые для ухода за ребенком вещи. За получение услуги платить не надо. Чтобы взять вещи в прокат, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения Камешкирского района.

«Пункт ориентирован на широкий круг категорий семьи, которым нужна поддержка: студенческие и молодые семьи, одинокие матери, семьи в трудной жизненной ситуации», — отметила заместитель главного врача Кузнецкой центральной районной больницы, подразделением которой является лечебное учреждение в селе Русский Камешкир, Наталья Баринова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.