В Пензенской области открыли еще один пункт проката детских вещей

Пункт проката предметов первой необходимости для детей открыли по нацпроекту «Семья» на базе Камешкирской участковой больницы в Пензенской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В пункте проката родители смогут взять во временное пользование коляски, кроватки, ванночки, пеленальные столики, манежи и другие необходимые для ухода за ребенком вещи. За получение услуги платить не надо. Чтобы взять вещи в прокат, нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения Камешкирского района.
«Пункт ориентирован на широкий круг категорий семьи, которым нужна поддержка: студенческие и молодые семьи, одинокие матери, семьи в трудной жизненной ситуации», — отметила заместитель главного врача Кузнецкой центральной районной больницы, подразделением которой является лечебное учреждение в селе Русский Камешкир, Наталья Баринова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.